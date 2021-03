En un video, Xuxa hizo un desgarrador relato para impulsar a los brasileños a unir esfuerzos y luchar contra el Covid-19

Xuxa, la actriz y conductora brasileña que ganó fama mundial con sus programas de televisión infantiles, compartió un desgarrador relato en redes sociales, con motivo de la crítica situación que se vive en su país a causa del coronavirus.

En un video donde se muestra a punto del llanto, Xuxa, de 58 años de edad, pidió a sus compatriotas sumarse a la campaña ‘Cancela al Covid, antes de que el Covid te cancele a ti’, para después soltar una tremenda confesión:

“Yo maté a mi mamá”

Xuxa

Xuxa: Salí a la playa con amigas, volví a casa, "estaba mi mamá a la que abrace y besé"

En su cuenta oficial de Instagram, Xuxa compartió la grabación, donde se le ve con un rostro de preocupación y tristeza que adelanta lo duro de su relato:

“Hola, mi nombre es Xuxa Meneghel y yo salí a encontrarme con amigas a una playa, después volví a mi casa, estaba mi mamá a la que abrace y bese, ahí mi mamá se contagio de covid. Yo maté a mi mamá”. Xuxa

Acto seguido, Xuxa hace una larga pausa en la que no pudo sostener la mirada en la cámara y dirigió la cara al suelo. Después, reconoce que ella no vivió esa historia, pero sí muchos otros brasileños que hoy en día están enfrentando la muerte de seres queridos.

“Estamos en el peor momento de la pandemia de Covid-19. Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de abrir camas. El dinero ya no es una solución” Xuxa

Xuxa pide a brasileños: "Usa siempre una cubrebocas, sigue las reglas"

Ante ello, Xuxa pide encarecidamente a sus compatriotas unir fuerzas para poder superar la crítica situación que ha provocado la pandemia en Brasil, país que el los últimos días ha batido récords de muertes diarias por Covid-19.