Ximena Duque y su esposo Jay Adkins se contagian de coronavirus

La actriz Ximena Duque tiene coronavirus, su esposo y su hija Luna también. Su hijo Cristan fue el único que libró el mortal virus.

El miedo invadió a Ximena Duque cuando se enteró que estaba contagiada de coronavirus y es que se encuentra esperando a su tercer bebé. Su pesadilla se volvió realidad pese a que tomó todas las medidas de sanidad posibles. Ella no es la única positiva, parte de su familia también .

Jay Adkins, su esposo, también tiene Covid-19, así como su hija Luna, mientras que Cristan Carabias, su primogénito no se contagió dio a conocer el propio a través de sus historias de Instagram.

“Mi mamá salió positiva. Jay salió positivo y Luna salió positiva, yo fui el único negativo”, dijo el joven así como informó que su familia está enferma desde hace una semana por lo que desde hace varios días duerme fuera de casa. Actualmente está pasando unos días junto a su padre Christian Carabias.

Preocupado por la salud de su mamá, su hermana y su padrastro, Cristan se da tiempo para irlos a ver en una forma distinta. Les deja comida en la puerta de su casa así como los apoya con las compras y es que ninguno puede salir de casa.

Al respecto, Cristan pidió a sus seguidores no bajar la guardia ni dentro de casa y mucho menos fuera, usar cubrebocas y seguir al pie de la letra los protocolos de sanidad. “Este virus no es un chiste, viendo cómo los ha tumbado a ellos, está tenaz, así que cuando salgan cuídense. Es imposible vivir encerrados pero cuando salgan pónganse la mascarilla”, citó.

Ximena Duque confirma tener Covid-19

Propiamente la actriz y modelo colombiana Ximena Duque confirmó estar contagiada de coronavirus, a través de sus historias de Instagram agradeció las muestras de apoyo.

“Mi familia y yo nos estamos recuperando poco a poco”, escribió para posteriormente asegurar que su batalla no ha sido fácil sobre porque el virus no solo ataca su organismo sino sus emociones “de una manera muy loca” así como recordó que este virus está evolucionando por lo que no se debe dar por hecho que si ya se estuvo contagiado, no te puedes volver a enfermedad y es que el virus ya mutó, tiene una nueva variante.

“Si ya te dio, no quiere decir que tengas inmunidad. Protégete y protege a los tuyos. Seamos responsables por nosotros y los demás”, suplica.