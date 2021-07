La muerte de Xavier Ortiz cambió la vida de su familia y más aún la de su hijo, quien acude a sesiones de terapia para sobrellevar el duelo tras la muerte de su padre.

Carissa León, madre del niño, dijo al programa Ventaneando que, aunque la terapia sí ha ayudado a que su hijo duerma mejor y esté más tranquilo, Xavier (de 9 años de edad) ha comenzado a “ver” y “platicar” con su papá.

En la entrevista para el programa de televisión, Carissa León recuerda que un mes después de la muerte de Xavier, su hijo comenzó a tener dificultades para dormir y cambios en su comportamiento , por lo que decidieron asistir con una terapeuta.

Durante las sesiones de terapia, la especialista les aconsejó tener un espacio exclusivo para Xavier Ortiz, esto para que el niño sintiera que su padre estaba cerca, pero en una forma distinta. Pero, confesiones y nuevos comportamientos del pequeño Xavier, hicieron que Carissa regresara a su estado de alerta y quiere tratarlos en la siguiente terapia.

De acuerdo con lo dicho por ella, su hijo asegura que puede “ver” y “hablar” con su papá; incluso, el niño le ha dicho a Carissa que su padre le envía abrazos y felicitaciones.

“Es algo que vamos a tratar en la próxima sesión porque es algo relativamente reciente. Luego me dice ‘mamá, mi papi quiere hablar contigo... te quiere felicitar por tu cumpleaños y la Navidad’. Apenas vamos a hablar de eso, no sé qué me vaya a decir y no sé cuál sea el consejo de la terapeuta.”

Carissa León