William Levy enseña six pack

Sin camisa, William Levy te aconseja llevar una vida saludable pero sobre todo feliz.

El Guadalupe-Reyes terminó y aunque muchas personas ya desean comer tamales, es hora de retomar el ejercicio y la buena alimentación, todo sea para tener un cuerpazo este 2021, pero demás contar con buena salud sobre todo por la difícil situación que a traviesa el mundo. Esto lo sabe William Levy, quien sin camisa te motiva a llevar una vida fitness.

Vía Instagram, el actor William Levy compartió una foto de sí mismo mostrando su six pack (es fácil contarle los cuadritos…1..2…) La candente imagen está acompañada de un gran consejo. Presta atención:

“Haz ejercicio para estar en forma. No delgado. Come para nutrir tu cuerpo y recuerda sonreír a menudo, espera… a menudo no. Sonríe todo el tiempo” William Levy. Actor



Las reacciones no se hicieron esperar: “Andas al 100 compadre”, “Tú si que ríes todo el tiempo y con ojo aguado y todo. Esa es la actitud”, “Llamen a los bomberos que llegó el cubano”, “Perdona que te lo diga pero tú te alimentas de algo más que café”, “Para tentación, como no estar muerta”, “Que Dios te siga dando buena salud para que te sigas reproduciendo”, “Tú estás siempre en forma. Quiero esa receta”, “Que ganas de lamer la foto, lastima que no se pueda tocar”, “Bello por dentro y por fuera”, “Estás más sabroso que el vino”…

William Levy regresa a las telenovelas

Este año, William Levy regresa a los melodramas. Próximamente veremos al actor protagonizando la nueva versión del clásico “Café con aroma de mujer”, historia escrita por Fernando Gaitán.

La nueva telenovela será transmitida por Telemundo y contará con la participación de la actriz Carmen Villalobos, la protagonista femenina de esta historia de amor. Cabe mencionar que aún no hay fecha de estreno. Actualmente se graba en Bogotá.

La última vez que vimos a Levy en un melodrama fue en 2003, año en que protagonizó la fallida historia de La Tempestad donde trabajó al lado de la ex Miss Universo Ximena Navarrete con quien se le involucró sentimentalmente.