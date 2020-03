William Levy prohibe a sus hijos ver sus desnudos

William Levy asegura que aún le incomoda realizar en pantalla escenas sexuales y desnudos, por lo que le prohibe a sus hijos verlos.

Contrario a lo que muchos pensamos, a William Levy no le gusta realizar escenas sexuales mucho menos sabiendo que su esposa e incluso sus hijos en cualquier momento pueden prender el televisor y verlas...

De acuerdo con el portal Tribuna, el actor de origen cubano declaró sentirse incómodo cada vez que los directores le piden quitarse la ropa para la realización de alguna escena íntima. Pese a estar consciente de que es parte de su trabajo, él aún no logra acostumbrarse.

“Es mi profesión, mi trabajo y lo hago con mucho respeto y amor, pero grabar este tipo de escenas es muy incómodo” William Levy. Actor y modelo

Al exgalán de telenovelas, de casi 40 años de edad, no le gusta que su esposa Elizabeth Gutiérrez lo vea con otras mujeres en la cama, así como tampoco le agrada saber que sus hijos lo verán ese tipo de situaciones fingidas.

Intentando siempre ser un buen ejemplo a seguir, Levy les prohibe a sus hijos Christopher y Kailey ver sus desnudos así como ese tipo de escenas subidas de tono.

“Mi mamá y mi abuela me han visto desnudo un montón de veces, pero me preocupan mis hijos y siempre les advierto que este tipo de cosas no pueden verlas, especialmente mi hija” William Levy. Actor y modelo

¿Seguirá haciendo desnudos? Sí.

Por otra parte, se rumora que el actor y Elizabeth Gutiérrez están separados. Diversos medios informan que él solo está con ella por sus hijos. Sin desmentirlo, Willian declaró a People en español: