Werevertumorro se despide de su canal en YouTube (VIDEO)

Uno de los youtubers mexicanos con más seguidores, es Werevertumorro, quien sorprendió a sus suscriptores al despedirse de su canal.

“Creo que este es el vídeo más difícil de mi vida. Desde hace 11 años empecé con el Wero y después de cuatro años de haber empezado ganamos el primer peso. Fuimos esa generación que empezó todo esto sin el afán de ser famosos, ganar dinero, porque era imposible, el internet era sólo una herramienta en ese entonces”,dijo en un video publicado en su canal oficial.

Werevertumorro actualmente cuenta con 15 millones 775 mil 721 suscriptores en su canal de YouTube, superado por Yuya. Aunque no dijo el motivo por el cual deja su canal, el joven invitó a seguirlo en su nuevo proyecto enfocado al Mundial 2018.

“Siempre debe de haber un final. No quiero que piensen que este es un video de broma en los cuales al final es ‘ay, no es cierto’ o 'me voy, pero poquito', o sea no es para generar polémica y (que) ustedes piensen que voy a regresar muy pronto. No me voy a ir de YouTube, de Facebook, de Twitter o de la red social que se llegue a inventar mañana. En este canal no estaré más”, reveló.

El nuevo canal se llama 'Gaborever', hasta el momento sólo tiene un video en el que muestra pasajes de su vida, y cuenta con 238 mil suscriptores.

Aquí te dejamos el video: