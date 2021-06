Llora Werevertumorro al denunciar que lo asaltaron en Rusia

A través de su canal de YouTube, Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro informó haber sido asaltado en Rusia previo al partido de México contra Brasil.

“Me acaban de asaltar y me da un p*t* coraje, o sea, he vivido en México, Culiacán, Sinaloa y en la vida me habían asaltado”, explica.

“Estoy bien. Había grabado un chingo de cosas chidas que había grabado para ustedes, por algo pasan las cosas, por pendejo, por ejemplo”.

Señaló que el robo ocurrió mientras estaba en la calle, “me rodearon unas personas, salía de un antro, 4 ó 5 weyes, me dijeron de cosas que no entendí, me sacaron el celular, afortunadamente uno que se orilló, se dieron cuenta que se orillarían más personas y se fueron”.

Posteriormente llegó la policía, pero decidió no hacer la denuncia ya que sería “más tardado”.

“Ni modo, es una lección de vida. Una lección que nunca me había pasado ni en mi país y me tuvo que tocar en Samara (Rusia)”, finaliza.