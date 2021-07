Yordi Rosado no quiso volver a trabajar con Adal Ramones

Es un hecho, Yordi Rosado y Adal Ramones no volverán a trabajar juntos y es que el primero ya se hizo de un nombre y al fin se quitó la sombra de su amigo.

Verás, Ramones invitó a Rosado a su programa Adal El show, que a partir del 27 de febrero se transmitirá semanalmente.

“Adal y yo ya habíamos platicado que la idea principal era no estar en el show, porque por muchos años estuvimos juntos en el programa y yo busco ser independiente”, dijo Yordi al diario Basta!

"Me costó ser independiente y quitarme la sombra de Adal Ramones, pero también en ese entonces yo producía ‘Otro Rollo’ y no me podía deshacer de un hijo tan rápido. Hoy puedo decir que fue una parte complicada separarnos porque Adal era el conductor principal y era claro que el foco siempre estaba para él".

Y agregó, “Me entendió cuando hablamos las cosas muy derechas y sabe que lo único que quiero es aprender y seguir creciendo. Le deseo lo mejor porque se lo merece y lo que sí es un hecho es que quizás tenga una participación especial, cosa que al público seguro le va encantar”