Tras la polémica generada por Ricardo Muñoz, el vocalista de Intocable aseguró que no le quitó el lugar de nadie.

El pasado 22 de diciembre el vocalista de Intocable reveló que había recibido la vacuna contra el Covid-19 gracias a sus “palancas”. De inmediato causó gran polémica pues usuarios reclamaron que le estuviera robando el lugar a otras personas.

Tras los ataques que recibió, Ricardo Muñoz respondió a las críticas y aseguró que se equivocó al señalar que había sido por influencias ya que la situación no paso de esa manera.

A través de un video en Instagram el cantante confirmó que no recibió la vacuna en México sino en Estados Unidos.

Vocalista de Intocable reconoce que se equivocó al señalar que por ‘palancas’ recibió la vacuna

Ricardo Muñoz se defendió en su cuenta de Instagram y destacó que respondió a las preguntas de sus seguidores en Twitter como si fueran amigos.

En este sentido el vocalista de Intocable destacó que no fue a “palancas” que recibió la vacuna contra el Covid-19 y que cometió un error al señalar que fue de esa manera.

"No fueron por palancas, yo creo que ahí sí me equivoqué. Respondí cosas como si fuera un amigo o de broma, no fue por eso" Ricardo Muñoz

En su video el cantante reveló cómo es que logró la vacuna contra el coronavirus y destacó que no le quito el lugar a nadie y menos al personal de la salud.

"Les voy a contar exactamente cómo fue, yo sé que algunos de ustedes ya tienen su idea sobre el asunto, 1. Fue en Estados Unidos 2. Yo no le quité el lugar a nadie. Se supone que los doctores y los de primera línea dijeron 'esto es lo que ocupo' y sobró” Ricardo Muñoz

Ricardo Muñoz puntualizó que cómo muchas personas él vio la publicación en Facebook y acudió al centro de salud.

“Lo postean en Facebook que 'vamos a estar poniendo la vacuna contra el Covid-19 en tal dirección'. Era llegar, te parabas en fila, no nada más yo me la puse, se la puso muchos ciudadanos, no le quitamos a nadie la inyección" Ricardo Muñoz

En ese sentido el vocalista de Intocable destacó que se siente muy afortunado de poder recibir la vacuna contra el Covid-19.