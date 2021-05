VIDEO: Sofía Castro cuenta su experiencia con el bullying cuando fue hijastra de Peña Nieto

Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, subió un video a su canal de YouTube en el que habló sobre un tema que dijo, la ha marcado mucho en su vida, pero principalmente en la adolescencia, cuando decidió ser actriz y se convirtió en parte de la familia presidencial: el bullying y el ciberbullying.

“Me da un poquito de sentimiento contarlo, ahorita lo cuento un poquito más normal porque me costaron bastantes años de maduración, de terapia, de cariño de mi familia, porque sí, me afectaron muchisisímo, como ustedes no se pueden imaginar, en mi autoestima”<br>