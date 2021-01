Gabriel Soto asegura que el video filtrado fue grabado hace varios años; pero se sospecha que es del 2020

Pese a que Gabriel Soto pidió no hablar más del video íntimo que fue filtrado, nuevos detalles salen a la luz y es que se cree conocer la fecha en que éste se grabó pero no la identidad de la persona a la que iba dirigido. No habría sido para Irina Baeva , su actual novia, y tampoco para Geraldine Bazán, su exesposa.

Recordarás que a poco de filtrarse, Gabriel Soto confirmó ser el protagonista así como informó que lo grabó años atrás , dijo que pasó tanto tiempo desde su creación al punto que lo había olvidado. De sus palabras surgieron varias teorías, la más sobresaliente involucró a Geraldine, la madre de sus hijos, pues se dijo que iba dirigido a ella, lo que la actriz negó.

Y entonces, ¿a quién iba dirigido el video íntimo de Gabriel Soto? Fans del actor se pusieron a analizar videos y fotos, por lo que notaron que el look con el que aparece en él es reciente. Más tarde una amiga de Irina Baeva, se acercó a la revista TV Notas para revelarle la información que la actriz le confió.

Según la fuente, Irina Baeva estaba sumamente molesta por la filtración del video íntimo y habría reclamado a Gabriel Soto; a la actriz le enfureció desconocer para quién iba dirigido y es que su novio tiene muchas “amiguitas” de las que ella sospecha. Por si fuera poco, está segura que el material fue grabado en septiembre, mes en que ella estaba de viaje en Nueva York, perfeccionando su inglés.

¿Peligra noviazgo de Gabriel Soto con Irina Baeva?

Aunque Irina Baeva está molesta por el video íntimo de su novio Gabriel Soto, la actriz ha dejado claro que lo ama y tiene su apoyo; sin embargo, no aceptará que la relación está tensa, reveló la fuente a la revista TV Notas y es que la actriz sabe que un engaño de Gabriel afectaría aún más su reputación, la convertiría en el centro de la burla.

Por ello, Gabriel Soto e Irina Baeva compartieron en Instagram parte de la sesión fotográfica para despedir el Año Nuevo. Se mostraron felices y libres de todo escándalo de pareja.