“Ahí viene la revancha de las mujeres”: Recuerdan mensaje de María Félix durante el 8M (VIDEO)

A través de Twitter, el colectivo ‘Brujas del Mar’ compartió un video de María Félix en donde insta a las mujeres a mantenerse informadas.

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el colectivo ‘Brujas del Mar’ recordó a María Félix con un claro mensaje en el que señala que “Ahí viene la revancha de las mujeres”.

En el video compartido en Twitter la reconocida actriz señala que el mundo de hombres pronto se acabará y les tocará a las mujeres mandar.

“En un mundo de hombres como este, quiero avisarles que tengan cuidado ahí viene la revancha de las mujeres” María Félix

La actriz conocida como ‘La Doña’ señala que en el momento en el que las mujeres manden deben de estar preparadas y para ello es necesario que se mantengan informadas.

“Cuando seamos mayoría vamos a mandar, y para mandar hay que estar informadas y aprender y estar preparadas” María Félix

Además, María Félix les pidió a las mujeres estar informadas y prepararse para el futuro.

“Así que mujeres abusadas a estudiar, aprender, a informarse de todo” María Félix

Llegó el día, María Bonita. pic.twitter.com/YMs0Dxbhxk — Brujas del Mar (@brujasdelmar) March 8, 2020

¿Quién es María Félix?

La diva del cine María Félix no solo destacó por su carrera, sino por su forma de pensar sobre las mujeres y el empoderamiento de estas. Esta situación ha hecho que sus frases y discursos sean retomados en el marco del 8M y del paro nacional ‘Un día sin nosotras’, convocado para el próximo 9 de marzo.

A 17 años de su muerte 'La Doña' es recordada por encarnar a mujeres con mucho temple que cuestionaban y lograban dar un revés al status quo.

En su vida fuera de la pantalla, la actriz logró un salario superior al de cualquier actor de su época, anticipar el estallido del feminismo y denunciar el machismo como un mal en la sociedad.

"Es preciso que la mujer sea fuerte, que sea firme, que sea autónoma en la medida de lo posible, que busque tener una vida independiente, claro con su papel de madre, con su papel de esposa. Eso está bien. Yo he sido madre y esposa y lo he sido a fondo pero me he forjado a pulso y me he hecho yo una vida propia" María Félix

Sus opiniones espontáneas e implacables le valieron el temor de cierto círculo social. Antes de María Félix el país no había tenido una celebridad femenina y representante de la mujer mexicana como ella.