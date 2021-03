VIDEO: Lolita Cortés llora desconsolada al recordar la muerte de su mamá

Lolita Cortés no pudo contener las lágrimas al recordar la reciente muerte de su mamá, quien considera, "no tenía que irse" todavía

En los últimos años, Lolita Cortés, actriz referente del teatro musical en México, ganó fama como la jueza implacable de ‘La Academia’, que no temía soltar los más ácidos y honestos comentarios para que los participantes pudieran mejorar sus interpretaciones.

Sin embargo, toda esa dureza se resquebrajó durante una participación en el programa ‘Sale el Sol’, donde Lolita Cortés no pudo contener las lágrimas al recordar la reciente muerte de su mamá, a quien era muy allegada, y lamentar que se hubiera ido antes de tiempo.

Lolita Cortés lloró desconsolada al recordar el día más triste de su vida

Lolita Cortés participó este miércoles 24 de marzo en la sección ‘Enfrentados’, de ‘Sale el Sol’, en la que con ayuda de unas cartas, los invitados hablan con Talina Fernández de temas sensibles que suelen provocarles reacciones muy emotivas.

Lolita comenzó hablando sobre el amor que le tuvo a sus padres fallecidos, la relación con sus hijos e incluso reveló que no suele hablar de los amores de su vida porque tuvo muy malas experiencias. También habló sobre la cercana relación que tiene con sus hijos y sus inicios en el mundo del espectáculo.

Todo transcurría con tranquilidad hasta que llegó el momento de hablar del día más triste de su vida y Cortés de inmediato soltó un lamento, para después romper a llorar desconsolada al recordar la muerte de su mamá.

“El sábado 23 de noviembre mi mamá no despertó. Tenía tantos planes, teníamos tantas cosas que hacer” Lolita Cortés

Lolita Cortés: Mi mamá "se fue antes de tiempo. Ella no tenía que irse"

Con dificultad para hablar de un suceso tan reciente y doloroso, Lolita Cortés lamentó que la vida de su mamá se viera truncada cuando todavía tenía muchos planes que realizar.

“Yo le puedo asegurar que ella no se quería ir. Se lo puedo asegurar, ella no se quería ir. Se lo juro, se lo juro, se fue antes de tiempo. Ella no tenía que irse”

Lolita Cortés

Al ver que Lolita se encontraba hecha un mar de lágrimas, Talina Fernández intentó darle consuelo, destacando el gran trabajo que hizo su mamá con ella y expresándole que ella comprende el dolor que está pasando.