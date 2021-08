Fascinado por el frío, José Ron emprendió una aventura helada. Verás, el actor mexicano se fue a esquiar aún sin saber. El propio compartió su experiencia a través de su cuenta de Instagram donde publicó el video de su primera vez practicando el deporte. *Se divirtió como niño a sus 39 años de edad.

El clip muestra a José Ron arriba de una tabla de surf, se desliza arriesgadamente hasta que cae y cae y cae, resbala sobre la nieve y hasta parece que fallar es divertido.

“Mi primera vez. Ley de vida: No importa cuántas veces caigas. Te caes y te levantas. Así se aprende” José Ron. Actor y músico

Las reacciones no se hicieron esperar: “Así es parte”, “Esooo. Con todo menos con tiempo”, “Eres genial en todo lo que haces”, “Eres increíble. No se nace sabiendo en esta vida. Se aprende de todo. Si caes te levantas”, “Siempre sencillo y sin pena. Me encantas”, “El que no arriesga no gana. Ánimo”, “Haces que cada día cuente”, “Lo mejor es cuando le pierdes el miedo. Disfrutas aún más”, “Por algo se empieza”, “Sos un actor admirable”, le expresan.

José Ron desea triunfar en la escena musical

El galán de telenovelas está decidido, tomará un descanso temporal de la actuación para adentrarse a la industria musical, una de sus grandes pasiones. Razón por la que rechazó protagonizar el nuevo proyecto del productor Juan Osorio.

“La música me fascina, tomé clases de batería. Siento que es mi momento de emprender mi proyecto”, declaró José Ron hace un par de meses para Grupo Cantón por lo que uno de sus propósitos de este 2021 es crecer su banda llamada “Koktel”.

Así mismo, espera la llegada de proyectos internaciones, está abierto a tomar oportunidades dentro de la actuación siempre y cuando lo cautiven las historias.