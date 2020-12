Desde que Gabriel Soto e Irina Baeva comenzaron su relación no han dejado de criticarlos.

Irina Baeva y Gabriel Soto levantaron fuertes críticas luego de que se diera a conocer su asistencia a la boda de Odalis Gómez Millar y Michel Escalle, en Cancún.

La noticia de que la actriz y su pareja acudieron a la boda se filtró a través de varias fotografías filtradas en redes sociales, en donde aparecen sin portar un cubrebocas y sin guardan su distancia entre los invitados.

A partir de ello, Soto y Baeva comenzaron a ser blancos de comentarios; les tacharon de irresponsables, inconscientes y hasta egoístas por darse el lujo de viajar en plena pandemia de Covid-19.

Por ello Irina Baeva respondió a los haters con un contundente mensaje durante una entrevista que le hicieron en el programa “Hoy”, donde reveló que pese a lo que pueden opinar sobre ellos, la realidad es que han procurado cuidarse lo más posible.

“Nosotros somos los primeros en cuidarnos, los primeros siempre en tratar de cuidarnos. Para empezar Gabriel está grabando, no puede poner en riesgo a toda su producción. Yo aunque no estoy trabajando, si yo me contagio, él también se puede contagiar” Irina Baeva

Ante dicha declaración en YouTube, los usuarios explotaron en contra de la actriz y mencionaron que es una irresponsabilidad; incluso se burlaron de ella de forma cruel. “Un riesgo invitar a Irina a una boda puede salir con el esposo, en lugar del centro de mesa”, “Les aseguro que ni opinarían lo mismo si su suerte hubiera sido otra con el covid-19”, expresaron.

Por su parte el actor Gabriel Soto reveló durante su llegada al aeropuerto que accedieron pero todo fue bajo las medidas necesarias.

“Pues sí, fuimos a una boda, pero ha habido bodas todo el tiempo. Hay mucha gente que se ha casado. Fue la hija de un promotor de box muy importante. Se llevaron a cabo todas las medidas de seguridad, había una cabina de sanitización afuera, donde cada uno de los invitados tenía que pasar” Gabriel Soto

Desde que la actriz de 28 años comenzó su relación con Soto no la ha pasado del todo bien, pues desde ese momento le cancelaron algunas conferencias y la han desplazado de proyectos o simplemente recibe toda clase de ofensas en redes sociales.