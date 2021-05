Ime Garza desmiente que esté separada de Julián Figueroa y lamenta que Sofía Telch esté involucrada como la supuesta tercera en discordia.

Después de que se comentara que Ime Garza y Julián Figueroa estaban en proceso de separación, ella desmintió los rumores sobre su relación.

A través de un video en su agencia, Ime Garza aseguró que no atraviesa un momento difícil con Julián Figueroa.

Esclareció que no porque no se sigan en redes sociales, quiere decir que haya un conflicto, pues a diario conviven como pareja .

Sofía Telch la "tercera en discordia" entre Ime Garza y Julián Figueroa

En el video publicado en Facebook , Ime Garza mencionó que es mentira que ella y Julián Figueroa estén separados.

Expresó que lamenta que Sofía Telch , hija de Ninel Conde, esté involucrada como “la tercera persona” en su relación.

“No está padre que te estén liando con un hombre casado, no creo que ella se sienta muy bien con lo que está pasando”. Ime Garza-Tuñón

Por su parte, Sofía Telch no se ha pronunciado sobre los rumores sobre su supuesto amorío con Julián Figueroa.

Rumores de separación entre Ime Garza y Julián Figueroa

Ime explicó que debido a la carga de trabajo, ninguno de los dos tiene tiempo para dar entrevistas sobre historias sin fundamento .

“No tenemos tiempo para estar perdiendo en historias sin fundamento que se basan en que no nos seguimos en redes sociales”. Ime Garza-Tuñón

Explicó que no son la única pareja que no se siguen en redes sociales y esto no quiere decir nada sobre su relación.

“Yo no veo que haya problema con eso, vivimos bajo el mismo techo, comemos juntos, dormimos juntos, vemos series juntos, platicamos. No es como que no tengamos esa comunicación y ese acercamiento que tienen todas las parejas”. Ime Garza-Tuñón

Por su parte, Maribel Guardia la madre de Julián Figueroa explicó para ‘Suelta la sopa’ que ellos siguen juntos.

Según Luis Alfonso Borrego, periodista de espectáculos, cuando habló con Maribel Guardia ella se mostró sorprendida por el rumor .

“No sé de dónde sacaron este rumor, porque la verdad es que no solo pasamos un momento muy bonito en familia por el cumpleaños de Julián Figueroa y José Julián”. Maribel Guardia en palabras de Luis Alfonso Borrego.

Ime Garza y Julián Figueroa están enfocados en sus carreras artísticas

Mediante el video, Ime Garza explicó que ambos están muy involucrados en sus carreras artísticas .

“Julián está a punto de sacar un sencillo y yo también estoy vuelta loca porque ya viene mi sencillo junto con Finnix y estamos en ensayos”. Ime Garza-Tuñón

Finalmente agradeció a la persona que escribió sobre estos rumores, porque ha logrado impulsarlos a los dos.

“Que padre que le dio este impulso, pero que mala onda que tuvo que ser acosta de algo así”. Ime Garza-Tuñón