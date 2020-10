VIDEO: Eduardo Capetillo hace llorar a Biby Gaitán con triste recuerdo

Eduardo Capetillo agradeció que hoy en día esa época negra de su vida haya quedado atrás y ahora pueda disfrutar de su familia

Biby Gaytán publicó un video a través de redes sociales en el que aparece llorando mientras ve a su esposo, Eduardo Capetillo, compartiendo el escenario con su hijo mayor,

Pero, no fue el dueto de los hombres que más quiere en la vida lo que hizo derramar lágrimas a la actriz y cantante, sino un amargo recuerdo que su esposo aprovechó para contar, vinculado con el abuso de sustancias .

En el video que colgó Biby Gaytán en su cuenta de Instagram se puede ver al también actor sobre un escenario cantando el tema ‘Más que alcanzar una estrella’ junto a su primogénito, Eduardo Capetillo Jr, de 26 años.

Al terminar la canción, el galán de telenovelas evocó otra ocasión en que compartió el escenario con su hijo, cuando este apenas era un niño.

“Recuerdo, hace muchos años, a un muchachito de 12 años que apenas alcanzaba a tocar la guitarra, sus bracitos apenas le daban para tocar los acordes de la guitarra, y ensayó dos meses completos para subirse a cantar con su papá en el escenario” Eduardo Capetillo

Sin embargo, Eduardo Capetillo confesó que ese recuerdo está muy borroso en su memoria, debido a que en ese momento estaba muy “ intoxicado ”, sin precisar con qué sustancia.

“Vagamente recuerdo el momento porque yo estaba tan intoxicado que apenas podía hablar… y me perdí ese momento, me perdí ese regalo de la vida. Hoy la vida y el universo me permite tener este momento contigo. Te amo con toda mi alma”

Eduardo Capetillo

Mientras Capetillo hacía esta revelación, la cámara tomó a Biby Gaitán, quien se veía tan emocionada que no pudo evitar derramar algunas lágrimas y sonreír por la satisfacción de que esos tiempos se encuentran en el pasado. La actriz acompañó su publicación con el siguiente mensaje: