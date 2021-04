Gustavo Adolfo Infante revivió un video de Enrique Guzmán besando en la boca a su hija Alejandra en pleno concierto.

Los escándalos de la familia Guzmán siguen alimentándose, en esta ocasión es el periodista Gustavo Adolfo Infante quien “pone más leña al fuego” al revivir en su programa 'De primera mano' , un video de Enrique Guzmán besando a su hija, Alejandra Guzmán, en pleno concierto.

Pese a que el periodista de espectáculos aseguró que no opinaría más del conflicto "Frida-Enrique-Alejandra”, Gustavo Adolfo Infante no pudo evitar insistirle a la audiencia ver fijamente las miradas de padre a hija, mismas que insisten están en otro nivel, así como pedirles analizar el lenguaje corporal de este polémico video.

"Prometo que no voy a decir, no vamos a decir, yo no voy a decir nada. Usted vea el lenguaje corporal, vean las miradas de padre a hija. Yo no voy a opinar porque cada quien saluda a sus papás y a sus hijos como deseen y más cuando son adultos, pero públicamente me parece raro” Gustavo Adolfo Infante. Periodista de espectáculos

Como era de esperarse, el viejo video dividió opiniones pues algunas personas recordaron que Los Fernández también se besan en la boca así como para algunas personas es normal dar ese tipo de besos a sus progenitores, mientras que otros más tacharon de enfermos a Enrique y Alejandra, asegurando que la cantante está enamorada del hombre que le dio la vida.

Adela Micha entrevistará a Alejandra Guzmán

Por otra parte, quien se robará un poco la atención alrededor de este escándalo será la periodista y conductora de televisión Adela Micha, quien en su regreso a la televisión entrevistará el próximo 19 de abril a Alejandra Guzmán.

La entrevista será para la primera emisión del nuevo programa de Heraldo TV “Me lo dijo Adela”. La conductora promete hablar de todo con ‘La Guzmán’. Debido a que será una plática en vivo, se espera que la rockera toqué el asunto de Frida Sofía y de su versión sobre las graves acusaciones de la joven contra su abuelo Enrique Guzmán, así como a su madre, quien dice tenía relaciones sexuales frente a ella y la descuidó tanto que una de sus exparejas la violó.