Andrea Legarreta afirmó que ya sabía del romance que tuvo Erik Rubín con Salma Hayek y con muchas otras famosas

Erik Rubín reveló en una reciente entrevista que hace muchos años, cuando lanzó su primer disco como solista, tuvo un “amorío” de una noche con Salma Hayek. La confesión generó tal revuelo que un grupo de reporteros buscó a Andrea Legarreta, esposa del cantante, para saber su opinión sobre el tema.

Harta de que intenten involucrarla en polémicas, la conductora del programa ‘Hoy’ reaccionó con molestia a los cuestionamientos de la prensa, pero aseguró que el romance de Erik Rubín con Salma Hayek y otras famosas es algo conocido hace mucho tiempo, por lo que de ninguna manera podría causar problemas en su matrimonio.

“Son situaciones que hemos platicado, nos hemos reído mucho”

Andrea Legarreta

Andrea Legarreta: "No vengan como que ahora muy asustados”

En entrevista a las afueras de Televisa, Andrea Legarreta pidió a los reporteros que no se asusten con las declaraciones de su marido, pues todo lo que contó, ella y mucha más gente lo sabe desde hace tiempo.

“Saben que soy muy respetuosa con ustedes y mi marido también lo es y sabemos nuestras historias, nuestros noviazgos, todo lo que ha pasado y mucho de lo que dijo ahí es de dominio público. No vengan como que ahora muy asustados” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta descarta que Erik Rubín sea machista

Sobre las acusaciones de machista que se han lanzado contra Erik Rubín por externar sus intimidades con ex parejas, Andrea Legarreta lo defendió, afirmando que desde su experiencia, la sociedad está tan polarizada que tanto hombres como mujeres aprovechan cualquier oportunidad para atacarse de forma cruenta.

“No sé, es una sociedad en donde todos están contra todos. No es machista. A mí las que más me han tirado son mujeres, entonces no son todas. Hay gente que se enoja de lo que sí, de lo que no, de lo que callaste… O de lo que piensan que pensaste” Andrea Legarreta

Finalmente, la conductora de ‘Hoy’ descartó que su matrimonio se vaya a ver afectado por las revelaciones que Erik Rubín hizo sobre su pasado en la entrevista.