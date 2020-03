“Ya que me supere”: Victoria Ruffo le responde a Eugenio Derbez (VIDEO)

Victoria Ruffo respondió si estaría dispuesta a recibir disculpas por parte de Eugenio Derbez

Luego de que Eugenio Derbez dijera en entrevista para ‘Ventaneando’ que estaría dispuesto a ofrecerle disculpas a Victoria Ruffo para limar asperezas, la actriz ha respondido ante la oferta de su expareja.

Durante una entrevista para la revista TVNotas y otros medios de comunicación, Victoria Ruffo respondió que ya se encuentra fastidiada que le pregunten sobre cosas que pasaron ya hace 24 años.

“¿Por qué se quieren meter en camisa de once varas? De verdad eso ya es historia… Ya que me supere por favor” Victoria Ruffo, actriz

La polémica surgió luego de que José Eduardo Derbez admitiera que la relación entre sus padres es pésima y, tras preguntarle a Eugenio Derbez, el comediante reveló que justamente su hijo le realizó una entrevista en donde él cuenta toda la verdad respecto a lo que pasó con Victoria Ruffo y la supuesta boda falsa.

Ver esta publicación en Instagram ❤️ Una publicación compartida por Victoria Ruffo (@victoriaruffo) el 24 de Dic de 2019 a las 6:58 PST

Por otro lado, se le preguntó a la actriz sobre las restricciones que Eugenio Derbez tuvo con su hijo a lo que la actriz se río y respondió:

“Bueno, si eso quiere creer él, allá cada quien. José Eduardo sabe la versión de su mamá y la versión de su papá, ya sabrá él que agarra y que no agarra” Vitoria Ruffo, actriz

De igual forma, Victoria Ruffo dijo no estar segura sobre si las supuestas disculpas de Eugenio innecesarias pero si desea hacerlo que lo haga pero ella no las aceptaría:

“Entonces ya no entendí, ¿si me va a pedir perdón o no? Pues que pida perdón” Victoria Ruffo, actriz

La histrión aseguró que prefiere mantener algunas cosas en privado pero respeta las versiones que él diga: