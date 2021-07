Vicente Fernández Jr. presume romance con mujer 19 años menor que él

A solo unos meses de haber anunciado su separación, Vicente Fernández Jr. parece haber dejado todo atrás para presumir su nueva conquista. Se trata la modelo Mariana González Padilla, conocida como la ‘Kim Kardashian mexicana’, 19 años menor que él.

En los últimos días, el primogénito de Vicente Fernández ha compartido varias fotos de su nuevo romance en su cuenta oficial de Instagram. La diferencia de edades no ha importado mucho a Mariana González, y así lo reveló recientemente en una entrevista.

“ Es un hombre excelente , me abre la puerta, es caballeroso. Desde que despierto tengo un mensaje de te amo. Me dedica canciones”, contó la modelo de 37 años, quien confesó que ya tiene planes de boda con Vicente Fernández Jr., aunque no han definido la fecha.

Mariana González es una empresaria jalisciense que cuenta con su propia marca de ropa, llamada Dashan’s Boutique. Los usuarios en redes sociales la han llamado la ‘Kim Kardashian mexicana’, ya que constantemente presume su escultural figura en Instagram, como lo hace la socialité estadounidense