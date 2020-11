Usuarios de redes sociales tacharon al hijo mayor de Vicente Fernández de ridículo por intentar bailar como Shakira.

Desde que inició su noviazgo con Mariana González, mejor conocida como ‘La Kardashian mexicana’, Vicente Fernández Jr. luce sonriente y feliz, incluso se ha vuelto más activo en redes sociales donde presume algunos de sus momentos al lado de su novia.

Recientemente tomó su cuenta de Instagram para publicar en sus historias un video moviendo las caderas nada menos que al ritmo de Shakira. Preguntaríamos: ¿Quién lo hace mejor? Pero es evidente. La burla no tardó en llegar.

“Viejo ridículo”, “Lo va a dejar la novia por tieso”, “Tenga cuidado ‘Chente bebé’ porque ya no venden refacciones”, “De joven cisquero y de viejo payaso”, “Éste solo disfrutando del dinero de su papá”, “Tiene que engrasar las caderas”, “Lo veo moviendo las caderas y entiendo el por qué de sus múltiples divorcios”, “Señor no se vaya a dislocar las caderas”, se lee entre los comentarios del Instagram de Suelta la Sopa, programa de espectáculos que no tardó en tomar el simpático clip.

Asimismo, el hijo mayor del Charro de Huentitán, presumió una exótica bebida que disfrutaba al lado de su familia política, con quienes últimamente pasa gran parte de sus fines de semana.

Fue en mayo de este año cuando Vicente Fernández Jr. destapó su romance con Mariana, las críticas no se hicieron esperar, de inmediato se dijo que la también empresaria está ve en Vicente el signo de pesos, por lo que propiamente lo desmintió asegurando que ella es quien cubre sus gastos cada vez que sale de viaje. Por su parte, él ha dejado claro que no le interesa lo que hablen de ellos ya que se trata de un amor real.