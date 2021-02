Luego de que Lupita Castro señalara que Vicente Fernández la acosó, Vicente Fernández Jr. pide que el caso se lleve a las autoridades

La cantante Lupita Castro aseguró haber sido acosada por Vicente Fernández cuando ella tenía 17 años.

Vicente Fernández Jr. habló sobre la nueva acusación en contra de Vicente Fernández y le pidió a la artista que en lugar de ir a los medios acuda a las autoridades para denunciar al ‘Charro de Huentitán’.

¿Qué dijo Vicente Fernández Jr. sobre la acusación de acoso de Lupita Castro?

A través del programa radiofónico ‘Todo Para La Mujer’ se reveló que se había tenido una conversación con Vicente Fernández Jr. donde habló de la nueva acusación de acoso en contra de su padre.

De acuerdo con el programa el hijo mayor de Vicente Fernández le pidió a Lupita Castro dejar de usar las redes sociales y los medios de comunicación, y llevar su denuncia ante las autoridades correspondientes.

"Me dijo que él ya no va a dar declaraciones, que todo se tiene que emitir de manera directa en los juzgados y que si esta cantante lo único que podría decir -y no de manera pública- es que vaya e interponga su denuncia ante una autoridad judicial", habría señalado Vicente Fernández Jr.

El medio destacó que Vicente Fernández Jr. pidió dejar de ser tratado como el vocero de la familia y les pidió a los medios preguntarle directamente a su papá sobre este tipo de acusaciones.

No es la primera vez que el famoso ha sido cuestionado por las acusaciones de acoso en contra de Vicente Fernández, en entrevista con ‘Un nuevo día’ el hijo del ‘Charro de Huentitán’ defendió a su papá y puntualizó que siempre ha sido un gran ejemplo para ellos.

“No tengo información de eso, no hemos tenido tiempo, pero mira la gente habla porque sí, porque no y porque también. Lo importante es el ejemplo que nos puso mi padre, nosotros como familia y la atención que le dio a todo su público” Vicente Fernández Jr.

Sobre la entrevista que concedió a Mara Patricia Castañeda, Vicente Fernández Jr. destacó que fue muy importante que su papá reconociera un error.