¿Verónica Castro envía indirectas a Yolanda Andrade en Instagram?

Verónica Castro volvió a encender las redes sociales luego de que compartiera una serie de publicaciones en la que se habla acerca del silencio, inmadurez y la dignidad. Inmediatamente los usuarios señalaron que se trataba de una indirecta a Yolanda Andrade.

Este año la actriz ha estado envuelta en la polémica luego de que se señalará que mantuvo una relación con Andrade y que incluso se habían casado. Tras la polémica la actriz se alejó de los medios de comunicación, sin embargo, regresó con unos diferentes mensajes en Instagram.

A vísperas de Navidad Verónica sorprendió a sus seguidores con la publicación de varios post con diferentes mensajes, los cuales señalaron que era para la conductora, por todo lo que ha comentado. Algunos usuarios incluso le expresaron que no vale la pena que envié mensajes a esa persona que no le aportó nada.

“Bloquear en redes sociales no siempre es un acto de inmadurez. Hay principios que no se negocian: La tranquilidad, la dignidad, el respeto , la autonomía y el libre derecho a ignorar a quien no nos hace bien. Punto”, fue uno de los mensajes que más han llamado la atención de los usuarios.

“Ayunar de no decir nada que haga mal a otro . Pues ¿de qué sirve no comer carne si devoras a tu hermano”, posteó en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram ✝️ Una publicación compartida por Verónica Castro (@vrocastroficial) el 13 de Dic de 2019 a las 5:21 PST

El 12 de septiembre, la actriz anunció su retiro de los escenarios luego de 53 años de trayectoria. Su anunció se dio después de la controversia desatada por las declaraciones de la Yolanda Andrade, quien habló sobre la supuesta relación sentimental que mantuvieron en el pasado y de la que incluso existían fotos.

Verónica Castro siempre ha negado la relación, señalando que con Yolanda Andrade sólo eran amigas por lo que no entiende por qué ella la metió en esta polémica.