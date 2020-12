Hospitalizaron a Verónica Castro tras muerte de su mamá

La actriz Verónica Castro confiesa haber pasado de hospital en hospital tras perder a su mamá Socorro.

A Verónica Castro le dolió mucho la muerte de su mamá Socorro Castro, quien dejó de existir en abril de este año, poco después de que se desatara la pandemia por coronavirus. Su ausencia, además un vacío permanente en su vida, le generó problemas de salud que la llevaron al hospital.

En declaraciones para el programa Hoy, la actriz Verónica Castro se sinceró y por primera vez habló de los momentos difíciles que tuvo que enfrentar tras la muerte de su progenitora y es que pocos saben que estuvo de hospital en hospital y es que se deprimió tanto al punto que su pena afectó a su organismo.

“Me costó mucho trabajo. Estuve de hospital en hospital, me puse mal, no puedo decir mentiras… Se me derramó la bilis. Me espanté muy feo. Me dolían las articulaciones, mucha artritis, muchas cosas feas” Verónica Castro. Actriz y cantante

Asimismo, reveló que su hijo Cristian Castro también quedó muy afectado con la perdida: “Cristian a veces me dice: ‘mamá, ¿Qué es esto? ¿Se va acabar?' Yo no sé que contestarle. Todavía no entendemos muchas cosas. Le está costando mucho” Verónica Castro

Verónica Castro está lista para su muerte

El fallecimiento de Socorro Castro puso a pensar a Verónica Castro, quien de inmediato dejó listo su testamento. “Todo se lo había dejado a mi mamá”, confesó, por lo que su sorpresiva muerte la obligó al cambio.

Indicó estar lista para dejar al mundo, que si mañana la sorprende la muerte “se irá tranquila y en paz” pues además de no tener pendientes, no hay algo que lamente no haber hecho en vida.