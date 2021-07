Sergio Goyri se casará con la mujer que lo ventiló cuando llamó “Pinche india” a Yalitza

En el mes de febrero, se desató una fuerte polémica contra el actor Sergio Goyri luego de que su novia Lupita Arreola compartiera un video en Instagram de una cena íntima donde el actor mexicano llamara “Pinche india” a la actriz oaxaqueña Yalitza Aparicio.

El material antes mencionado fue captado y transmitido en vivo en las redes sociales del Lupita, quien sin saber ventiló a su amado y lo hizo quedar mal ante la sociedad. Pese a dicho, su amor se fortaleció y fue ella misma quien dijo que ya están en planes de boda.

La empresaria aseguró que Goyri es un caballero en toda la extensión de la palabra, contrario a lo que se ha dicho de él.

Cabe destacar que el actor aún no ha podido terminar con la polémica, tras los comentarios desafortunados hacia Yalitza Aparicio; sin embargo no es algo que le quite el sueño, pues se la pasa de viaje con su prometida.

