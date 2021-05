A Vanessa Huppenkothen le encanta mantenerse activa por lo que recientemente aprovechó su tiempo libre para depurar su clóset. Como es común en cada limpieza, encontró prendas que no usa y planea regalar.

Entre esas cosas se encuentra su vestido de novia, el que usó cuando contrajo nupcias con el empresario Juan Fernández Recamier, matrimonio que duró tan solo dos años, de mayo 2011 a 2013.

Siete años después, la periodista y conductora deportiva está lista para desprenderse de aquel recuerdo por lo que vía Instagram busca a la persona que le sirva este vestido para su día especial, quizá.

“Voy a regalar este vestidazo ¿alguien lo quiere? Planchado se ve súper top”, escribió en la red social junto a la foto del vestido blanco con olanes que además de estilizar la figura dan a la pieza volumen, fluidez y movimiento.

Las reacciones no se hicieron esperar: “¡Yooo!”, “Está hermoso”, “Eres una princesa”, “Dónalo mejor para alguna buena causa”, “Para cuando nos casemos, no?”, “Yo solo porque lo usaste tú”, “¡Casémonos!”, “Yo sí me caso contigo Vane”, “Pareces princesa de Disney”, “Subástalo para una buena causa”, “¿Vienes con el vestido?”, le expresan; sin embargo, la también modelo no ha dicho cómo puedes obtenerlo.

Por otra parte, Vanessa ha modelado para la firma española “Pronovias” por lo que se cree que el vestido fue realizado por ellos. Se espera que en las próximas horas, Huppenkothen dé mas detalles.