La conductora habló en Suelta la Sopa sobre la situación que vive su excompañero de Venga la Alegría.

Luego de que, Odalys Ramírez y Patrico Borghetti confirmaran que habían sido diagnosticado con coronavirus, muchos usuarios criticaron la acción del conductor y señalaron que era una estrategia para llamar la atención.

Vanessa Claudio aprovechó las cámaras de Suelta la Sopa para defender a su excompañero y habló sobre la situación que vive la pareja con el tema del Covid-19.

Durante una emisión del programa de Telemundo la boricua detalló que al enterarse de la situación de Pato decidió hablar con él para conocer su estado de salud .

“Ustedes saben que yo trabajé con Pato mucho tiempo, soy muy cercana a la familia. Obviamente, lo primero que hice fue llamar a Pato y me comentó que está bien" Vanessa Claudio

Posteriormente Vanessa Claudio defendió a Patrico Borghetti por todas las criticas que ha recibido luego de haber anunciado que está infectado por Covid-19.

“Ahora, también Pato tuvo que poner, en sus redes sociales, su resultado porque, obviamente, mucha gente lo ha acusado de que quiere protagonismo y él no lo necesita en lo absoluto" Vanessa Claudio

De acuerdo con la conductora Odalys Ramírez y Patrico Borghetti se encuentran bien, aunque se han tenido que alejar de sus hijos para evitar contagiarlos.

Patrico Borghetti se defiende y revela los motivos por los que continúo asistiendo a trabajar

A través de un video en Instagram Patrico Borghetti aclaró los motivos por los cuales continuó asistiendo al programa de Venga la Alegría.

“No es que sea irresponsable, yo no he tenido ningún síntoma, creo que es una de las cosas que llama la atención de esta enfermedad, y por eso es tan peligrosa, en cuento al contagio. Fui a trabajar porque no tengo ni he tenido ningún síntoma” Patrico Borghetti

El conductor también reveló que su única intensión al compartir datos sobre su situación con el coronavirus es informar a las personas sobre cómo se maneja está enfermedad.

“La idea de mis videos es tratar de llevarles un poco de tranquilidad porque, gracias a dios, creo que nos ha tocado lo que a la mayoría que se contagié les va a tocar que es un cuadro muy leve” Patrico Borghetti

Patrico Borghetti detalló que sus tres hijos se encuentran en un buen estado de salud, aunque se encuentran alejados de ellos.