VIDEO: Ponen a prueba conocimientos de Vadhir Derbez

Vadhir Derbez es alto, guapo y divertido pero ¿qué tan inteligente es? Su hermano José Eduardo Derbez nos lo hizo saber en su reciente y muy divertido TikTok.

Verás, los hermanos Derbez se reunieron para grabar un divertido video para sus miles de seguidores, hicieron una parodia que pone a prueba el conocimiento que poseen. En esta ocasión, José Eduardo pidió a Vadhir explicar la diferencia entre los días 24 y 25 de diciembre. ¿Sabes la respuesta?

Desde un principio el hijo mayor de Eugenio Derbez indica que el 24 de diciembre se celebra Noche Buena, se anota un acierto, posteriormente dice que el 25 llega Navidad; ese muchacho merece una estrella en la frente hasta que de pronto, José Eduardo le pregunta la diferente entre ambos, a lo que éste responde: “un día”… De esto hablamos:

Las reacciones no se hicieron esperar, fans de la familia Derbez festejan que la relación entre estos hermanos sea estupenda, otros más reconocen que José Eduardo es mejor comediante que Vadhir; sin embargo, éste recibe piropos por su guapura. Lo cierto es que la química que proyectan es increíble. Juntos son brutales.

Fans esperan con ansias película de terror de Vadhir Derbez

Será el próximo 11 de febrero cuando Vadhir Derbez presente su nueva película “Exorcismo en el séptimo día” que retrata la arriesgada vida de un famoso exorcista que solicita la ayuda del Padre Daniel, quien aún es un novicio con escasas horas de servicio. La historia tomó como escenarios a Dallas, Nueva Orleans y Los Ángeles.

Se trata del debut oficial de Vadhir en Hollywood tras su participación especial en la cinta How to Be a Latin a Lover, cuyo elenco incluye a Salma Hayek, Roa Lowe, Raquel Welch, Kristen Bell y Eugenio Derbez.