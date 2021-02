Tras sus polémicas declaraciones sobre Cynthia Rodríguez, Toñita puso en duda la relación que mantiene con Carlos Rivera

Toñita continúa en medio de la polémica por sus declaraciones sobre Cynthia Rodríguez. En una nueva entrevista puso en duda la relación de su excompañera con Carlos Rivera y aseguró que ella sabe muchas cosas.

En el video de ‘Vaya Vaya’ Toñita asegura que no es la primera vez que habla sobre como su compañera recibió varios favores en TV Azteca, lo que le ayudó a destacar.

Toñita le manda un mensaje a Cynthia Rodríguez por su relación con Carlos Rivera

En el video compartido en YouTube, Toñita habló con Gerardo Escareño sobre sus declaraciones sobre Cynthia Rodríguez y asegura que sus problemas con ella comenzaron en el programa ‘Desafío de Estrellas 2’.

La cantante destacó que ella nunca dijo que se había acostado con un productor de TV Azteca, pero conoce que sí recibió bastantes favores en la televisora e incluso destacó que le habían prometido que iba a ganar el programa.

Gerardo Escareño cuestionó a Toñita sobre los rumores que existen en torno a la relación de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera. En ese momento la veracruzana detalló que ella si conoce ciertas cosas, pero puntualizó que no le corresponde hablar sobre ello.

“De que sé cosas sé cosas, de que ya no me competen decirlas, no me competen decirlas. Cada quien toma su mentira como mejor la agarra y cada quién hace lo que cree conveniente para ellos” Toñita

Sin embargo en el video manda un mensaje para Cynthia Rodríguez.

“Sí he escuchado, sí he visto, pero ya no me compete hablar. Lo único que diría es: ‘Amiga date cuenta’” Toñita

Toñita esperaba una disculpa de Cynthia Rodríguez

En la entrevista Gerardo Escareño leyó el mensaje de Twitter de Cynthia Rodríguez, por lo que Toñita aseguró que nunca declaró que no fuera disciplinada.

“Yo nunca negué que fuera disciplinada, si no fuera disciplinada no mantuviera todo lo que tiene o se le dio por algo... La chava si tenía que estar ahí, le echaba un chorro de ganas, pero el error que ella cometió al burlarse, al quejarse de mí, eso me costó a mí muchas cosas” Toñita

Sin embargo puntualizó que esta en donde esta por los favores que recibió.

“Si ella estuviera limpia de pecado no estaría en donde está, por más trabajo y más esfuerzo” Toñita

Toñita destacó que si esperaba una disculpa por parte Cynthia Rodríguez.

Video de Toñita hablando sobre Cynthia Rodríguez