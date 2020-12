Thalía recrea uno de sus looks en la telenovela "Marimar"

Thalía es una de las famosas que se ha mantenido muy activa en TikTok durante la pandemia, ya que siempre busca complacer a sus millones de seguidores con sus divertidas ocurrencias, como recrear el peinado a uno de sus personajes más queridos.

"Thalía por favor, ¿puedes rehacer tu look de 'Bella Aldama'?", le pidió una de sus seguidoras. En su post la estrella manifestó:

"Siempre los leo y este comentario me encantó. Trate de hacer el look con lo que tenía a la mano en donde me encuentro. Nada mal. Me divertí" Thalía

En esta ocasión mediante TikTok la cantante y actriz mexicana, publicó un video donde recreó a "Bella Aldama", uno de los looks que usó en su exitosa telenovela 'Marimar' perteneciente a la trilogía de "Las Marías".

Durante el video Thalía busca lo que tiene en casa para hacer lo que sus fans le piden, incluso sorprendió a sus seguidores por la habilidades que tiene , para llevar a cabo este tipo de caracterizaciones con lo que tiene a la mano. Asimismo aplaudieron y agradecieron por su humildad.

"Nunca imaginé que Thalía, la diva, fuera tan amable y agradable"; "que bellas sus ganas de hacerlo y solucionar con lo que tenía a la mano, para complacernos"; "no manches, eres la mejor”; “está bien bonita"; "estás exactamente igual de hermosa, los años no pasan por ti" y "hermosa Thalía" fueron solo algunos de los comentarios.

¿Cuál era el papel de Thalía en Marimar?

Marimar era una bella joven de bajos recursos, quien vivía con sus abuelos y su perro "Pulgoso" en San Martín de la Costa. En el transcurso de la historia sufre demasiado por culpa de la familia Santibáñez.

La historia da un giro cuando "Marimar" encuentra a su verdadero padre, cuando trabajaba como sirvienta en la residencia Aldama.

Cuando se descubre su verdadera identidad, su padre y su tía Esperanza la ayudan a estudiar para convertirla en "Bella Aldama", una mujer de sociedad, culta, refinada y deseada por todos los hombres.