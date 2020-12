Thalía festeja 20 años de matrimonio con Tommy Mottola con tierno mensaje

Recordemos que el 2 de diciembre del año 2000 Thalía y Tommy celebraron su enlace matrimonial en la catedral de San Patricio, Nueva York.

Thalía y Tommy Mottola cumplen 20 años de casados, por ello ninguno de los dos dejó pasar esta fecha tan importante en sus respectivas redes sociales y ambos se dedicaron amorosos mensajes. Cabe señalar que desde un principio todo en su relación ha sido como un cuento de hadas.

La cantante Thalía se encuentra celebrando una fecha muy especial junto a su esposo Tommy Mottola. A través de sus redes sociales, la también actriz compartió un video en el que muestra varias imágenes de su boda religiosa con el productor musical y donde se escucha de fondo el tema “Por lo que reste de vida”.

La estrella mexicana de 49 años de edad le dedicó un emotivo mensaje al padre de sus dos hijos.

“Feliz aniversario amor mío. Estos 20 años juntos han sido lo más hermoso que nos ha pasado en esta vida. ¡20 años atrás, salíamos de la catedral de San Patricio llenos de ilusiones y planes y mira hasta donde hemos llegado mi amor! Te amo profundamente hoy y siempre ¡Felices 20 años de matrimonio mi amado @tommymottola!” Thalía

Por su parte Tommy no dudó en responder a la muestra de amor de la artista y comentó “My Life My Love My All 4ever”, Además de colocar una publicación en su cuenta de Instagram expresando: “FELIZ ANIVERSARIO mi vida mi amor mi todo‼

Recordemos que la pareja llegó a la Iglesia de San Patricio, ubicada en la Gran Manzana, a las 19:30 horas; la cantante mexicana llevaba en la cabeza una tiara de perlas y diamantes, lucía como toda una verdadera princesa de cuento, usó un gran vestido blanco inspirado en los que usaba la emperatriz Carlota de Habsburgo.

Aunque no le pareció a Tommy Mottola que el diseñador mexicano Mitzy fuera el encargado del magno vestido, no cabe duda que realizó un verdadero trabajo, el corset fue bordado con hilos de plata, cristales de Swarovsky, chaquiras de murano y perlas. Fueron 10 kilos de chaquira bordados a lo largo y ancho.