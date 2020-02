En entrevista para CNN la cantante confesó que San Valentín no es de gran importancia y prefiere celebrar otras fechas como Navidad

Hace unos días Thalía realizó el lanzamiento de su propia línea de maquillaje, ‘ Thalia X motives ’. Por el momento la cantante sólo presentó una edición limitada de una paleta de sombras, ‘ Viva ’.

Como toda una empresaria, la también actriz organizó un evento en el que acudieron diferentes medios de comunicación. En ese momento una periodista para CNN le preguntó sobre sus planes para celebrar el 14 de febrero.

A pesar de que en diversas ocasiones se ha mostrado muy enamorada de su esposo Tommy Mottola , sorprendió a todos al señalar que San Valentín no es una fecha importante para ella.

De acuerdo con Thalía ella prefiere celebrar otras fechas como Navidad, Halloween, Día de muertos ya que pueden participar sus hijos y les parecen fechas divertidas.

“Si no son las fechas de celebración que a mis hijos les emociona como que no, por ahí el 14 de febrero para mi no es tan importante” Thalía

La cantante además señaló que para ella los detalles que se reciben en San Valentín debe de ser de diario y no sólo de una sola fecha.

“Diario tienes que hacer una notita, un guiño a esa persona que amas, mandarle un texto o algo sexy. Yo creo que es diario lo que implementa el 14 de febrero” Thalía

En la entrevista para CNN, Thalía señaló que no realiza ningún plan en especial para el 14 de febrero, aunque siempre esta abierta para que la sorprendan en ese día. “No es que haga planes, haber con qué me sorprende mi marido”, sentenció la cantante.

Thalía se sigue desarrollando como empresaria

El jueves 6 de Febrero Thalía presentó formalmente una edición limitada de una paleta de sombras, con la que se incursiona en el mundo del maquillaje.

"Muy pronto podrán tener esta paleta, de edición limitada, #thaliaXmotives Viva Eye & Cheek Palette que desarrollé con mucho anhelo junto a @motivescosmetics! Sus colores vibrantes y favorecedores les van a encantar", escribió la cantante en Instagram.