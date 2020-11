Tefi Valenzuela teme que Eleazar Gómez salga libre

La modelo espera que la justicia actúe conforme a las leyes y no permitan que el actor se vaya sin ningún castigo.

Tefi Valenzuela acudió al programa 'Hoy' para hablar de la agresión que sufrió por parte de Eleazar Gómez. Durante su participación, la modelo se refirió a la audiencia que se llevará este 19 de noviembre, donde se podría determinar que el actor quede libre.

La joven confesó en su entrevista que ahora que se abrió la posibilidad de que el famoso pueda salir del Reclusorio Norte, tiene miedo. Por lo que les pidió a las autoridades actuar de manera responsable. Jeanette Karam también reaccionó en contra de la liberación del artista.

En el matutino la cantante invitó a las personas a alzar la voz y no quedarse calladas ante cualquier situación de violencia. Sin embargo, la peruana reconoció que puede que haya actuado tarde, pero señaló que en un principio no entendía la situación.

“Cuando sufres agresión por primera vez, tu cerebro no lo asimila. Yo no entiendo cómo un hombre con el que me la pasaba bailando y era muy feliz me hizo esto, es muy difícil. Es muy difícil” Tefi Valenzuela

Tefi Valenzuela mostró su preocupación ya que piensa que Eleazar Gómez podría salir libre sin recibir ninguna clase de castigo.

“Quiero evitar que haya una quinta mujer que pase por eso, quiero tener en mi consciencia de que al menos hice algo” Tefi Valenzuela

Sobre el panorama actual, la modelo detalló que espera que se haga justicia, ya que de lo contrario las autoridades demostrarían que no protegen la integridad de las víctimas de violencia.

“Yo solamente espero que la justicia actúe conforme a derecho. Me causaría un poco de miedo, les estoy diciendo a las mujeres que denuncien. Me dolería mucho ver que la justicia no puede salvaguardar nuestra integridad. Una mujer que denuncia tiene que sentirse protegida por la ley. Espero que no se llegue a dar el caso que no sirva de nada el denunciar” Tefi Valenzuela

Jeanette Karam teme por su vida por la posible liberación de Eleazar Gómez

En entrevista para ‘Venga la Alegría’ la expareja de Eleazar Gómez reaccionó ante la posible liberación del actor.

Jeanette Karam señaló que tiene miedo porque no le parece justo que un hombre que ha agredido de esa manera a las mujeres pueda salir libre.

“Yo estoy aterrada, ayer estaba hablando con Tefi y Elia y las tres tenemos mucho miedo porque no nos parece justo, no se nos hace posible que un hombre que nos ha agredido de tal manera salga libre, o sea qué necesita la ley para que vea esto como un delito grave, porque puede salir justamente porque para la ley de la ciudad de México la violencia intrafamiliar no es un delito grave” Jeanette Karam

La modelo destacó que ella se encuentra trabajando en una posible demanda en contra del famoso. Sin embargo, pidió a las autoridades que no permitan que un hombre que ha demostrado su agresividad este fuera de la cárcel.

“Nosotros en México vivimos en un clima de feminicidios, de inseguridad hacia la mujer, y simplemente si lo dejan en libertad, la ley, la justicia nos demuestra otra vez a las mujeres que nos están fallando, que nos está abandonando, porque cómo es posible que un hombre que ha agredido a tantas simplemente se pueda salir tan libre y campante como siempre” Jeanette Karam

Jeanette Karam puntualizó que si Eleazar Gómez queda libre será un peligro para sus exnovias y para todas las mujeres, ya que los patrones se repiten.