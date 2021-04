Tefi Valenzuela inconforme por la libertad de Eleazar Gómez

Se difundió un video dentro de los juzgados en donde Tefi Valenzuela se muestra con mucha impotencia al conocer que Eleazar Gómez saldría libre.

El pasado 25 de marzo Eleazar Gómez obtuvo su libertad condicional, tras aceptar que en noviembre pasado agredió a su exnovia Tefi Valenzuela.

Tras la polémica generada, en el programa ‘Chisme en vivo’ se presentó una grabación que habría sido tomada dentro de los juzgados donde se muestra a la cantante desesperada al conocer que el actor podría salir de la cárcel.

Tefi Valenzuela: “Para mí no es justo, para mí lo justo es que sea sentenciado”

En el video compartido a la emisión se puede ver a Tefi Valenzuela al barde del llanto al conocer que Eleazar Gómez podría alcanzar su libertad condicional.

La cantante se mostró confundida por la decisión de las autoridades y destacó que el pago económico no va a sustituir el daño que le provocó el actor.

“No sé por qué la ley se sigue diciendo ‘no lo vamos a mostrar como culpable’. Al margen de que a mí me van a dar dinero por las reparaciones, creo que hay cosas que no se van a reparar con esto. Yo voy a pasar toda mi vida mordida y esto que voy a cargar por toda mi vida no se me va a quitar con esto” Tefi Valenzuela

Durante su intervención Tefi Valenzuela se mostró inconforme por la decisión que habían tomado las autoridades mexicanas.

“Me va a tocar aceptarlo, quizá, pero no siento que se me haga justicia, porque él no va a resultar culpable, no va a tener una sentencia” Tefi Valenzuela

En el video compartido, la peruana destacó que no le parecía justo que Eleazar Gómez no se enfrentará a una sentencia.

“Para mí no es justo, para mí lo justo es que sea sentenciado, lo justo es que tenga su condena, que reconozca su culpa delante de todo el público” Tefi Valenzuela

La cantante también habló sobre el acoso que vivió de la prensa y las declaraciones que se hicieron en su contra.

“Yo he tenido que pasar por el acoso de la prensa, por lo que su hermana habló mal de mí, por lo que su prima habló mal de mí, porque su abogado trató de decir que estoy recibiendo dinero con entrevistas y son mentiras, porque hasta el día de hoy no he recibido ni un peso de esto y no me interesa” Tefi Valenzuela