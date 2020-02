“Te lo voy a mear”: Enrique Guzmán amenaza a Erik Rubín

Erik Rubín compartió con la prensa cómo es trabajar con Enrique Guzmán en la obra de 'Jesucristo Superestrella'

Durante la promoción de la obra de teatro ‘Jesucristo Superestrella’, Erik Rubín balconeó a Enrique Guzmán al decir que éste le orinó su auto tras estacionarse en el lugar del también cantante.

La nueva temporada de ‘Jesucristo Superestrella ’ ha dado inicio y para promocionarlo, Erik Rubín y Samo estuvieron presentes en Guadalajara dando una rueda de prensa, pues la obra llegará al Auditorio Telmex el próximo 28 de febrero.

Entre la plática con medios de comunicación, Erik Rubín mencionó y gracioso y raro incidente que le ocurrió con Enrique Guzmán -quien últimamente se ha visto sumido en polémicas tras sus declaraciones machistas y racistas- pues se le preguntó al cantante como había sido su experiencia al trabajar con el papá de Alejandra Guzmán.

Erik Rubín balconeó a Enrique Guzmán durante la promoción de ‘Jesucristo Superestrella’

Ante la pregunta simplemente respondió “ es una ladilla ” para después echarse a reír con todos los presentes; sin embargo, no conforme con esa respuesta, Rubín comentó una curiosa anécdota en donde el protagonista fue precisamente Enrique Guzmán quien lo habría amenazado.

“Me estacioné porque tenemos unos lugares que nos otorgaron a los artistas de teatro y, cuando llegue estaban todos apañados y quedaba uno así que me estacione ahí. Luego llegó Enrique Guzmán y me fue a tocar: ‘¿Tú te estacionaste en mi lugar?’, a lo que respondí: ‘Chief pues ya no había’ y él me amenazó: 'Vas a ver, te lo voy a mear'"

Aunque ambos rieron por el momento y Erik ofreció a Enrique Guzmán mover su auto, éste lo rechazó pero el ex Timbiriche comentó que, cuando salió del teatro encontró una nota en su coche -pues no traía capota- en el cual decía:

"¿Muy valiente? A ver siéntate" Enrique Guzmán, actor y cantante