A través de su cuenta de Instagram, Tatiana compartió el emotivo momento.

Tatiana tuvo una pequeña reunión con su familia por su cumpleaños y compartió el emotivo momento cuando apagó la velita de un peculiar pastel adornado con su cara.

'La Reina de los niños' celebró 52 años de vida y no dejó pasar desapercibido su día; la estrella estuvo en compañía de su familia y partió un delicioso pastel que tenía su rostro; así lo compartió en su cuenta de Instagram.

En la publicación, Tatiana aparece muy animada, cantando y bailando las mañanitas con un suéter negro de estrellas; atrás de ella puede verse una linda decoración.

La cantante Tatiana acompañó las imágenes con unas emotivas palabras:

"Mi deseo ya saben qué es… y como ya no podemos soplar, apagamos la velita así (con un apaga velas)". "Ayer 12/12 celebré mi cumpleaños con la familia, aunque este cumpleaños fue diferente y no pude hacer una fiesta con muchas personas, me siento muy bendecida de estar con mis seres amados" Tatiana

De inmediato sus seguidores y amigos la felicitaron y le desearon lo mejor en su día, entre los que destacan su amiga Yuri, quien comentó "Amiga, feliz cumple, aunque sea tarde. Dios te bendiga"; sus amigas de Pandora: "¡Felicidades! Te mandamos un fuerte abrazo", por mencionar algunos.

¿Cómo surgió la idea de Tatiana de cantarle a los niños?

Tatiana ha conducido varios programas de televisión, pero ninguno ha sido tan popular como: "El Espacio de Tatiana". Aunque tiene una larga carrera en la industria del entretenimiento, nunca ha dejado de trabajar para los pequeños .

Durante una entrevista con Jordi Rosado, la cantante reveló que la idea de ser una artista dedicada a los niños surgió cuando nació su primer hija, a quien quiso hacerle un disco en su honor, mismo que se convirtió en un éxito inesperado.