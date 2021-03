Tania Rincón confiesa que sufrió de violencia psicológica por una expareja

En entrevista Tania Rincón reveló que con exparejas ha sufrido violencia psicológica, pero lo había normalizado.

Tania Rincón se encuentra muy feliz disfrutando de su pareja y sus dos hijos, sin embargo reveló que en el pasado sufrió de violencia psicológica por parte de sus exnovios.

En entrevista para el programa Hoy, la conductora destacó que anteriormente se normalizaba ciertos comentarios que lo único que buscan es hacer menos a las mujeres, pero ahora se conoce que también es agresión.

Tania Rincón: “Dejas pasar como muchas cosas, la violencia psicológica existe”

En el video compartido por el programa Hoy, Tania Rincón destacó que hay muchas cosas que las mujeres dejan pasar cuando se encuentran en una relación, pero al final del día se trata de violencia psicológica.

“De pronto dejas pasar como muchas cosas, y que no consideras que era violencia, pero una mala palabra, una mala actitud, o sea, la violencia psicológica existe” Tania Rincón

La conductora puntualizó que hay ciertos comentarios agresivos que dicen los hombres y que solo hacen sentir menos a sus parejas.

“Entonces que te digan ‘no, ni estás tan bonita, o no, ni eres la más guapa’, eso también es violentar” Tania Rincón

Tania Rincón puntualizó que esa clase de violencia se ha normalizado y muchas veces se deja pasar, sin embargo es algo que se debe de parar a tiempo para que no siga escalando.

“Yo pensaba que eso era lo natural porque creces con estos conceptos erróneos de que, es que el amor duele o es que te pelea porque le gustas” Tania Rincón

En ese sentido la presentadora puntualizó que la violencia psicológica es normalizada por la manera en educar a los niños.

“Desde chiquitos (te dicen) ‘ay es que te está peleando porque le gustas’, y por supuesto que no, el amor no tiene que ser trágico, el amor no tiene que ser doloroso” Tania Rincón

Tania Rincón disfruta de su etapa como mamá

Durante la entrevista para el programa Hoy, Tania Rincón también habló sobre su recuperación tras dar a luz a su hija y aseguró que se encuentra disfrutando de cada etapa de su maternidad.

La conductora señaló que ya se encuentra bajando de peso, pero en este momento no le preocupa recuperar su figura y por ahora solo cuida su alimentación.