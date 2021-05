Molesta a Talina Fernández que su nieta María Levy use OnlyFans

Talina Fernández estalló contra su nieta María Levy luego de darse a conocer que la joven sube fotos mostrando su cuerpo sin ropa en la famosa página OnlyFans.

La revista TV Notas reveló que Talina no sabía qué era OnlyFans , pero luego de que allegados a la famosa le explicaron habló con María y le pidió que no lo hiciera, ya que ni ella ni Mariana se mostraron jamás semidesnudas en fotos.

De la misma manera, trascendió que la actriz recordó la memoria de su hija Mariana Levy para hacer entrar en razón a la joven y repetirle que ya está rebasando los límites y no le va a permitir hacer pornografía, ya que lo que hace no es arte, ¡sino exhibicionismo!”.

Se dice que María contestó a su abuela que no se preocupe, que son fotos artísticas y que con ello no ofende a nadie; pidió que la deje trabajar en su arte, que es lo que sabe hacer y que no la limite.

La persona cercana a la familia Fernández, reveló que la conductora todavía tiene un plan para poder hacer cambiar de idea a su nieta y es pedirle Aporo a su padre , Ariel López Padilla, para pedirle que platique con su hija, pues no quiere que más gente se entere y se haga popular en la red social para adultos.