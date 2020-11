Susana Zabaleta da por ganador a Joe Biden; le llueven las burlas

En nombre de los mexicanos, Susana Zabaleta declara "presidente electo" a Joe Biden

La actriz mexicana Susana Zabaleta está dando por hecho que Joe Biden es el presidente electo de Estados Unidos, por lo que lo felicitó en nombre de México debido a que Andrés Manuel López Obrador aún no lo ha hecho.

“Sé que nuestro presidente no lo ha hecho, pero Sr. Presidente Electo @JoeBiden ¡muchas felicidades”, escribió Susana Zabaleta en Twitter además de agradecerle haber cambiado al mundo… Por si fuera poco, su felicitación fue a nombre de todos los mexicanos.

Sé que nuestro presidente no lo ha hecho, pero, Sr. Presidente Electo @JoeBiden, ¡muchas felicidades! 🙌🏻



Gracias por cambiar nuestro mundo.



Atentamente, los mexicanos. 🇲🇽 — Susana Zabaleta (@SusanaZabaleta) — Susana Zabaleta (@SusanaZabaleta) November 9, 2020

Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar, las burlas y las críticas no tardaron en caer sobre Zabaleta. Tuiteros le están pidiendo informarse debido a que Biden aún no es el presidente electo, así como le piden no hablar de política sino de lo que sabe… entre muchas otras cosas.

Tunden a Susana Zabaleta Twitter

Cabe mencionar que aún no hay ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos porque aún no se cierra el proceso electoral; sin embargo, muchos le adjudican la victoria a Joe Biden.

Famosos como Salma Hayek, Angélica Vale, Eiza González, Kim Kardashian y hasta Ricky Martín han celebrado su triunfo virtual.

Al respecto, Donald Trump insiste en que los resultados no son legales por lo que pide investigar supuestas irregularidades en los comicios presidenciales.

Su petición fue aceptada por William Barr, fiscal general de Estados Unidos, quien autorizó iniciar una investigación antes de la certificación de las elecciones. Explicó que la revisión puede realizarse si existen denuncias claras y creíbles, y que de confirmarse las sospechas “afectaría el resultado de una elección federal en un estado concreto”.