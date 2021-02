La actriz Susana Dosamantes habría confirmado que ya recibió la vacuna contra el Covid-19, aunque no reveló detalles de su estado de salud.

El pasado 9 de febrero Susana Dosamantes concedió una entrevista al programa Hoy donde confirmó que ya regresa a las telenovelas en ‘Si nos dejan’, remake de ‘Mirada de Mujer’.

En un encuentro fugaz con los medios de comunicación la actriz habría confirmado que ya recibió la vacuna contra el Covid-19, al igual que Ana Martín , Maxine Woodside y Enrique Guzmán .

¿Susana Dosamantes ya se vacunó contra el Covid-19?

A su llegada a Televisa, Susana Dosamantes fue cuestionada sobre si ya recibió la vacuna contra el Covid-19. En el video compartido por el periodista Edén Dorantes la actriz no reveló grandes detalles sobre su estado de salud.

De manera rápida, la mamá de Paulina Rubio les pidió a los reporteros que se encontraban en el lugar seguir cuidándose.

“Todo perfecto, todos a vacunarse y taparse la bocota”, pudo decir Susana Dosamantes antes de entrar a las instalaciones del canal.

Hasta el momento se desconoce si la actriz recibió la vacuna contra el Covid-19 en México o en Estados Unidos, pero la famosa había señalado a los medios que se había mantenido resguardada siguiendo las medidas recomendadas.

Susana Dosamantes niega haberle lanzado indirecta a una famosa cantante

El pasado 8 de febrero Susana Dosamantes concedió una entrevista a varios medios donde habló de la situación económica de su hija Paulina Rubio.

En ese momento la actriz defendió que su hija se encuentre en una plataforma para vender saludos y puntualizó que ‘La Chica Dorada’ es una mujer muy trabajadora ya que no se casó con ningún millonario.

De inmediato surgieron varios rumores que aseguraban que se había referido a Thalía . Pero en nueva entrevista, Susana Dosamantes aseguró que no se refirió a nadie en específico.

“Yo no me refiero a nadie, yo no acostumbro a hablar mal de nadie, yo hablo bien de todo el mundo por eso me va tan bien. Hay muchos millonarios, no no más… Rico McPato por ejemplo, hay un chorro de millonarios. Ahora sí que al que le venga el saco que se lo ponga…” Susana Dosamantes