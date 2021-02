Gustavo Adolfo Infante fue blanco de críticas al reconocer que no conoce la trayectoria de The Weeknd, quien actuó en el medio tiempo del Super Bowl

Actuar en el medio tiempo del Super Bowl es un logro deseado por prácticamente todos los cantantes del mundo, de ahí que cuando son elegidos echen la casa por la ventana para ofrecer un show memorable. Así lo intentó The Weeknd este año... sin lograrlo, según la apreciación de Gustavo Adolfo Infante.

El periodista recurrió a las redes sociales para expresar su opinión de rechazo hacia la actuación del cantante canadiense, mencionando un detalle que para muchos internautas es suficiente razón para desestimar su valoración sobre el espectáculo ofrecido por The Weeknd.

¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante sobre el show de The Weeknd en el Super Bowl 2021?

Vía Twitter, Gustavo Adolfo Infante publicó un mensaje en el que calificó la actuación de The Weeknd en el Super Bowl 2021 como aburrida, aunque con otras palabras más emotivas:

"Estuvo de HUEVA el show #TheWeekend en el #SuperBowl" Gustavo Adolfo Infante

Esta declaración fue antecedida por un dato con el que el periodista de espectáculos se ganó críticas de los internautas, pues reconoció ignorar la trayectoria del exnovio de Selena Gómez.

Quizá no lo conozco, pero estuvo de HUEVA el show #TheWeekend en el #SuperBowl — GUSTAVO ADOLFO INFANTE (@GAINFANTE) — GUSTAVO ADOLFO INFANTE (@GAINFANTE) February 8, 2021

Tunden a Gustavo Adolfo Infante por opinar de algo que no conoce

Algunos internautas le reclamaron a Infante que emita opiniones sin conocimiento del tema, cuando se supone que al ser un periodista, debería estar bien informado .

"Si obvio no lo conoces !!! Mejor 🤫[cállate]!!! No eres muy brillante que digamos!" @Analiliabf



"Justamente no lo conoces😆" @Anellll4



Sin embargo, hubo otros internautas que coincidieron con el conductor del programa 'De primera mano', al considerar que el show de The Weeknd dejó mucho qué desear, por la poca inversión exhibida y la falta de invitados especiales .

"No necesitas conocer, estuvo de weva realmente y de poco presupuesto" @josflona



"De haber estado Daft Punk mejoraría algo pero ni eso" @JoseJuan1987