VIDEO: Suda Eugenio Derbez al creer que tenía una videollamada de Victoria Ruffo

José Eduardo le hizo creer a Eugenio Derbez que hablaría con Victoria Ruffo a través de una videollamada. Acá la divertida reacción del comediante.

José Eduardo debutó en YouTube haciéndole una entrevista a su padre Eugenio Derbez, a quien le preguntó acerca de la boda falsa con Victoria Ruffo así como le hizo creer que la actriz hablaría con él a través de una videollamada.

Recordemos que el joven actor fue quien reveló que sus padres desde hace años no se dirigen la palabra, algo que agradece porque siempre se la pasaban peleando.

"Me acuerdo que era llamada de 15 segundos y terminaba en mentada de madre. Yo sí decía ‘es que de verdad no pueden hablar’. Empezaba muy bonito, yo siempre me ilusionaba cuando veía que hablaban por teléfono y siempre así de ‘buenos días, ¿cómo estás? Muy bien’, 10 segundos más y ya era mentada de madre y aventaba el teléfono mi mamá y me decía ‘al rato te vas con tu papá’. Yo decía ‘qué bueno que están lejos’” José Eduardo Derbez. Actor y comediante

Finalmente, el hermano de Aislinn Derbez y Vadhir Derbez hará hablar al esposo de Alessandra Rosaldo sobre la supuesta boda falsa que armó para engatusar a Victoria; sin embargo, y con la finalidad de que nadie se pierda de la dramática historia, primero da a conocer cómo se conocieron su padres.

Eugenio recuerda que la vio por primera vez en el set del programa de Anabel y que fue Victoria Ruffo quien puso los ojos en él ya que comenzó a preguntar sobre su persona, acción que lo animó para invitarla a salir.

“No lo creía. Yo decía: 'ella es famosa guapa, cómo se va a fijar en mí’. Salí con ella y me invita a cenar y quedamos. Yo no tenía dinero. Ni coche… Llego a mi cita con Victoria a un restaurante de lujo… Veo los precios en la carta y traía yo efectivo porque ni tarjeta tenía, me empecé a espantar” Eugenio Derbez. Actor y productor

Derbez se las ingenió para fingir que podía costear el restaurante e incluso a su despedida fingió tomar un taxi del que luego se bajó ya que no tenía dinero para pagarle al chofer; no obstante, Victoria no se enteró de esto.

Posteriormente y ya más cómodo, el también productor cayó en la trampa de su hijo José Eduardo quien le hizo creer que recibiría una videollamada de su mamá.

“¿Qué le diría yo a tu mamá? Le diría algo así cómo…”, dijo Eugenio a quien casi se le detiene el corazón, sudó y por un momento se quedó sin habla al ver que le acercaban un teléfono celular que lo vincularía a su ex.

Acá el video de su divertida reacción: