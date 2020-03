Tras darse con todo, Silvia Pinal y Enrique Guzmán se reencuentran

Este 2020 la reconciliación finalmente ocurrió. Silvia Pinal y Enrique Guzmán se reencontraron en el bautizo de su nieto Apolo.

Dos grandes se han reencontrado. Nadie sospechó que durante este 2020 ocurriría. Los planetas se alinearon y pasó lo que muchos vemos como “un pequeño milagro”. Verás, Silvia Pinal y Enrique Guzmán volvieron a verse las caras, a estar frente a frente y hasta una foto juntos se tomaron.

El reencuentro ocurrió el fin de semana durante el bautizo de su nieto Apolo Alejandro, hijo de Luis Enrique Guzmán.

La foto que atesora la posible reconciliación fue publicada a través del Instagram del programa Venga La Alegría. La imagen además de contar con la presencia de doña Silvia y don Enrique, aparece Alejandra Guzmán.

Cabe recordar que la pelea entre la cantante y el actor ocurrió a poco de estrenarse la bioserie de Silvia Pinal debido a que ésta retrata los problemas que vivieron cuando eran una pareja (entre 1967 y 1976).

Se descubrió que Guzmán llegó a golpearla, lo que él confirmó vía Twitter y hasta aseguró ella también lo agredía.

“Una sola vez le falte el respeto a la Sra. ¿Y saben qué? Se lo mereció. Seguramente se me hará fama de 'golpeador', después de 50 años lo tendré que aceptar! ¡¿Y los (golpes) de ella a mí?! A poco creen que se quedó tan tranquila, ja ja ja. Dos pistoleros del ministro de gobernación, enviados por Mario Moya Palencia, se encargaron de pasearme por la ciudad, no para acariciarme precisamente” Enrique Guzmán. Cantante y actor

A la madre de Alejandra Guzmán poco le importaron las palabras del actor de Jesucristo Super Estrella, pues aseguró que seguiría hablando de las altas y bajas en su vida, involucrándolo o no a él y que no le pagaría ni un peso por utilizar su nombre.

“Le vamos a poner Manuelito o cualquier otro nombre, da igual, eso no importa hombre. Que quiere dinerito, pues que trabaje. Eso no me preocupa, él tiene una vida hecha, muy hecha y muy desecha y vuelta a hacer, y yo tengo mi vida muy tranquila, muy a gusto, me va bien, o sea que ahora sí cada quien su vida” Silvia Pinal. Actriz

Ahora las diferencias entre ambos parecen haber quedado atrás. Todo sea por la familia.