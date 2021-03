Silvia Pinal acudió a recibir la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19 en el Estado de México

Luego de la polémica generada por Silvia Pinal y su adelantada vacuna contra Covid-19 en un municipio del Estado de México, la famosa actriz, reconoció que sí se coló en la fila de vacunación durante un viaje de negocios a Tlalmanalco .

Este lunes, siguiendo con los tiempos establecidos por la Secretaría de Salud, Silvia Pinal regresó al Estado de México a recibir la segunda dosis de la vacuna Sinovac contra el Covid-19.

Entre risas, la actriz de 89 años recordó cómo fue su asistencia.

“No me fui a vacunar, yo me fui (a cosas de trabajo) y de colada me metieron a la vacuna.” Silvia Pinal

Agradecida con las autoridades y personal de salud, Silvia Pinal se tomó fotografías con estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de México, que participaron como voluntarios en la jornada de vacunación de Tlalmanalco.

Estudiantes de la licenciatura en #SaludIntercultural plantel Tepetlixpa, atendieron a la Actriz Silvia Pinal, durante su proceso para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID.

Silvia Pinal está feliz por la reconciliación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía

Durante la entrevista a medios, Silvia Pinal también fue cuestionada sobre el estado de salud de su hija Alejandra Guzmán, quien recientemente dio positivo a Covid-19. Al respecto, confirmó que la cantante continúa recuperándose del contagio.

"Estuvo un ratito conmigo; pobrecita anda de un lado para otro. Pero sí, ya salió negativa (a Covid-19)." Silvia Pinal

Finalmente, la actriz se mostró feliz por la reconciliación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía, a quienes describió como mujeres "muy fuertes e importantes".

"Ya hay pasos agradables. Qué bueno. Es normal, son mamá e hija." Silvia Pinal

¿Silvia Pinal rompió el protocolo de vacunación?

El pasado 10 de marzo se dio a conocer que Silvia Pinal había recibido la vacuna contra el Covid-19 en Tlalmanalco , Estado de México. Sin embargo, no era su turno de vacunación, pues no es residente del lugar.

De inmediato, usuarios en redes acusaron a la actriz de saltarse los protocolos de vacunación .

En entrevista para 'Venga la Alegría', Ana Gabriela Velázquez, presidenta del municipio de Tlalmanalco, explicó si Silvia Pinal rompió los protocolos al recibir la vacuna contra el Covid-19 en una localidad donde no le correspondía:

“La señora Pinal llegó, se formó en el área donde iban formados los adultos mayores. La vacunación se dio en varios municipios aquí en la zona de Los Volcanes.” Ana Gabriela Velázquez