Silvia Pinal no ve clara la reconciliación entre su hija Alejandra Guzmán y su nieta Frida Sofía; sin embargo se mantendrá al margen.

La reconciliación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía transmitida por el programa Despierta América sigue dando de qué hablar, ahora es Silvia Pinal quien habla del tema, mismo que no la tiene feliz como muchos pensarían ya que duda que el reencuentro sea sincero .

Así lo dio a conocer Silvia Pinal en entrevista con el programa Hoy, donde aseguró desea haya un acercamiento sincero y verdadero sobre todo por su hija, la cantante Alejandra Guzmán.

“¡Ojalá que sea verdad!..porque ese renacimiento no lo tengo claro, ojalá… ojalá por parte de Alejandra”, dijo para los micrófonos del matutino de Televisa así como dejó claro que no se meterá en la supuesta reconciliación ya que no es quien para decirles qué hacer. “Podría, pero no lo voy a hacer, yo creo que ellas deben hacer lo que quieran, no lo que yo quiera”, replicó.

La diva del cine mexicano insistió en que tanto ‘La Guzmán’ como su polémica nieta tienen la suficiente edad para tomar sus propias decisiones así como para defenderse las críticas a su alrededor y de constantes ataques en su contra por diferentes cuestiones. “Han vivido muchas cosas, se saben defender, son valiosas, tienen trabajo, tienen cosas muy bonitas que mucha gente quisieran tener”, dijo en entrevista y finalmente deseó lo mejor para madre e hija.

Silvia Pinal se vacuna contra el coronavirus

Por otra parte, previa a la reconciliación de Alejandra Guzmán con Frida Sofía, Silvia Pinal dio la nota por vacunarse contra el Covid-19 en Tlalmanalco, Estado de México, por lo que desató polémica debido a que no radica en dicha localidad.

Al respecto, el gobierno estatal informó que doña Silvia no recibió trato especial y que al igual que las personas que deseaban recibir la vacuna, esperó en la fila.