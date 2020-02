"Ahorita puedo decir que me habla y me quiere, mañana no sé", dice Silvia Pinal sobre Frida Sofía

Doña Silvia Pinal habla de su relación con Frida Sofía, con quien se reencontró días antes de haber sido hospitalizada.

A poco de haber sido hospitalizada debido a una infección renal que la mantuvo en cama por cuatro días, Silvia Pinal tuvo un reencuentro con la hija de Alejandra Guzmán, su bisnieta Frida Sofía, así lo reveló la propia a de la revista TvyNovelas.

La primera actriz de cine, teatro y televisión informó haberse encontrado hace dos semanas atrás con Frida Sofía en un restaurante de la Ciudad de México donde intercambiaron algunas palabras. “Conmigo siempre es muy linda, o sea que no me puedo quejar”, dijo.

Confirmó que entre la joven cantante y su madre Alejandra Guzmán aún no hay reconciliación tal y como lo había asegurado Enrique Guzmán; no obstante, en esa pelea ella no quiere involucrarse y mucho menos tomar partido por una. Prefiere mantenerse lejos como hasta ahora para no poner en riesgo su relación con su hija y su bisnieta.

“Desgraciadamente son situaciones tan difíciles que es mejor respetar, pero conmigo hasta ahorita puedo decir que me habla y me quiere, mañana no sé” Silvia Pinal. Actriz

Por otra parte, negó que se encuentra en absoluto reposo pues solo le indicaron cuidarse así como llevar una dieta balanceada; sin embargo, no tiene restricción alguna sobre retomar sus actividades laborales por lo que ya está planeando su regreso a la televisión.

La madre de 'La Guzmán' está en platicas de volver a la pantalla chica con un proyecto similar a su exitoso programa “Mujer, casos de la vida real”, donde fungiría como conductora.