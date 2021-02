En Instagram Silvia Lomelí compartió un emotivo mensaje para despedirse de su papá y puntualizó que su familia se encuentra recuperando del Covid-19.

La conductora Silvia Lomelí utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de su papá quien murió a causa del Covid-19.

Con una serie de fotografías, la expresentadora del programa Hoy le dedicó unas emotivas palabras a su papá y confesó que su familia se encuentra recuperándose del virus.

Silvia Lomelí se encuentra de luto tras la muerte de su papá

Silvia Lomelí sorprendió a sus seguidores al revelar que lamentablemente su papá no pudo ganarle la batalla al Covid-19.

“Con mucho dolor y les confieso que armándome de valor les quiero compartir que mi papi se cambio de casa “al cielo” se graduó de esta vida y está con nuestro amado Dios!” Silvia Lomelí

La ex conductora del programa Hoy destacó que tanto ella como su familia se encuentran en proceso de recuperación del coronavirus.

“Toda mi familia y yo estamos en proceso de recuperación por Covid-19 les pido con todo mi corazón mucha oración tanto por mi papi como por todos nosotros. Gracias por su amor” Silvia Lomelí

Su emotivo mensaje en Instagram fue acompañado con unas fotos de su papá. En las imágenes Silvia Lomelí mostró que su papá siempre fue una persona muy alegre.

Andrea Legarreta, Roxanna Castellanos, Claudia Lizaldi y Luz Elena González le mandaron sus condolencias.

El programa Hoy también compartió su mensaje por lo que los conductores aprovecharon el momento para desearle una pronta recuperación.

¿Quién es Silvia Lomelí?

Silvia Lomelí fue una de las grandes presentadoras al inicio de siglo, sin embargo, un infarto provocó que se alejara de los medios. Durante cinco años la conductora participó como conductora en ‘Hoy Sábado’, donde compartió junto a Juan José Ulloa.

En 2018 la presentadora regresó al programa Hoy, donde recordó su historia y habló del difícil momento que pasó tras sufrir un infarto.

“Se tardaron mucho tiempo en reanimarme, entonces tuve un problema en el cerebro, faltó oxígeno en el cerebro y me provocó una cosa que se llama irritabilidades corticas y otra que no me acuerdo, eso me pasa, se me olvidan las cosas” Silvia Lomelí

Silvia Lomelí detalló que tuvo que rehabilitarse por 10 años y por eso se había mantenido alejada de los foros de televisión.