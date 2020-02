Sherlyn reta a brujo que asegura lo mandó a golpear

Sherlyn dice no conocer personalmente a Jorge Clarividente y lo reta a probar que eran amigos, así como niega haberlo mandado a golpear.

Hace unos días Jorge Clarividente se acercó a la revista TV Notas para hacer públicas fotografías de sí mismo golpeado, agresión de la que culpa a Sherlyn pues dice que los hombres que le pegaron y encañonaron se echaron de cabeza cuando le advirtieron que le iría peor si revelaba el “nombre del padre”. La polémica nuevamente rodea a la actriz.

Reporteros de Despierta América interceptaron a la también conductora de televisión en la inauguración de un negocio culinario para preguntarle sobre el supuesto ataque al brujo.

Al respecto, la ex Neta Divina responde que no hay que hacer mucho caso a publicaciones de ese tipo ya que “hay gente a la que le encanta el foco y tenemos de eso llenas portadas, programas, revistas, y se vuelve un poco entretenido de pronto, pero no porque sea entretenido es real”.

Dijo que es una situación delicada y grave que una persona que solo quiere fama dedique su tiempo para dañar su imagen sobre todo porque es una mujer embarazada (actualmente espera a su primer hijo, se encuentra en la semana 24 de gestación).

“Se trata de agredir la imagen de una mujer que aparte está embarazada, entonces si me parece que es delicado y grave, pero pues bueno, definitivamente habemos unos que nos dedicados a trabajar y hay otros que se dedican a colgarse del nombre de los que trabajamos un montón” Sherlyn. Actriz y conductora de televisión

Con la finalidad de desmentir a Jorge, quien asegura haber tenido una amistad de dos años con la famosa, misma que terminó cuando reveló que la actriz, junto a sus amigas, solía contactarlo para pedirle trabajos de endulzamiento para sus exparejas. Sherlyn lo retó a comprobarlo.

“Nunca lo he visto en persona, era una persona con la que fui amable por redes sociales, como soy amable con mucha gente, como habrá audios míos con mucha gente, sobre todo en esta etapa de mi vida, porque a mi no me espanta las cosas… entonces yo invito a esa gente que de pronto finge amistades a que muestre una foto, a que muestre video, a que diga ‘oye fui a su casa a comer, conozco a sus papás’, algo, pero si no es así, pues me parece super arriesgado ponerle una responsabilidad a alguien que no viene al caso” Sherlyn. Actriz y conductora de televisión

Finalmente dejó entrever que tomará medidas legales en contra del brujo; sin embargo, no hablará del tema en público por recomendación de su abogado.