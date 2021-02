En un encuentro con varios medios la actriz confirmo que regresa a las telenovelas como una villana.

A casi un año del nacimiento de su bebé, Sherlyn confirmó que regresa a las telenovelas. En un encuentro con varios medios la famosa se dijo muy feliz ya que hará de villana.

La actriz ha disfrutado de este tiempo de contingencia para estar con su hijo, pero en su entrevista se dijo preparada para poder regresar a los foros de televisión en este nuevo proyecto.

Sherlyn feliz de hacer una villana en su regreso a la televisión

En un video compartido por el periodista Edén Dorantes, Sherlyn confirmó que ya se encuentra alistando los últimos detalles para regresar a las telenovelas.

Aunque la famosa no pudo decir más detalles sobre el proyecto en el que participa, si reveló que se trata de una villana por lo que se encuentra muy emocionada.

“Vamos a arrancar proyecto, todavía no les puedo contar en breve, pero estoy ya emocionada de volver a mi casa, con un proyecto que me ilusiona mucho, pero ya les platicaré un poquito más adelante en cuanto me autoricen… seré una mala muy guapa y va a estar muy divertido, creo yo" Sherlyn

A casi un año del nacimiento de su bebé, Sherlyn se dijo muy feliz por esta nueva etapa en su vida.

Sherlyn asegura que cada persona tiene motivos para cuidarse

Durante su encuentro con varios medios de comunicación la famosa fue cuestionada sobre la fiesta que realizó Geraldine Bazán para celebrar su cumpleaños.

En el video Sherlyn aseguró que ella no asistió ya que prefiere no exponerse, aunque fue contundente en asegurar que cada persona es libre de tomar sus propias decisiones.

“Estoy muy guardada (…) tenemos motivos cada quien, para cuidarnos, yo tengo un bebé en casa y un papá que es diabético. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y yo estoy cuidando precauciones” Sherlyn

Sobre si fue irresponsable Geraldine Bazán, la actriz puntualizó que cada uno hace lo que quiere.